Schuss aus Auto auf Büro: Anklage wegen versuchten Mordes Ein Familienstreit soll derart eskaliert sein, dass ein Mann aus einem Auto heraus Schüsse auf ein Büro in Berlin-Gesundbrunnen abgefeuert hat. Den mutmaßlic... dpa

Berlin -Ein Familienstreit soll derart eskaliert sein, dass ein Mann aus einem Auto heraus Schüsse auf ein Büro in Berlin-Gesundbrunnen abgefeuert hat. Den mutmaßlichen Täter hat die Berliner Staatsanwaltschaft nun wegen vierfachen versuchten Mordes angeklagt. Denn wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hielten sich zum Tatzeitpunkt am 1. September 2022 in den Räumen vier Menschen auf - darunter ein elfjähriges Mädchen. Zwei Männer im Alter von 40 und 49 Jahren wurden durch die Schüsse verletzt. Darum lautet die Anklage gegen den 34-jährigen Deutsch-Türken auch auf gefährliche Körperverletzung.