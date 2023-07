Schuss in Wohnung in Berlin-Neukölln

Berlin -Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist in der Nacht aus einer Waffe geschossen worden. Der 52-jährige Bewohner und dessen Frau wurden zudem durch Reizgas verletzt und von Rettungskräften ambulant behandelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen drei Unbekannte am Donnerstagabend in die Wohnung des Mannes am Sieversufer eingedrungen sein und ihn unvermittelt mit Reizgas angegriffen haben. Bei der anschließenden Auseinandersetzung sei aus einer Handfeuerwaffe ein Schuss gefallen. Das Geschoss soll durch ein geöffnetes Fenster ein auf der Straße geparktes Fahrzeug getroffen haben.

Die Angreifer seien in unbekannte Richtung geflüchtet, hieß es. Wer den Schuss abgefeuert hat und der Hintergrund des Streites waren zunächst unklar.