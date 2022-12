Schüsse an Heiligabend: Mordermittlungen im Norden Englands Viele junge Leute feiern in einem Pub. Da fallen Schüsse. Eine Frau stirbt, drei Männer werden verletzt. dpa

Liverpool -Nach Schüssen in einem Pub an Heiligabend in der Nähe von Liverpool im Nordwesten Englands ist eine Frau gestorben. Die zuständige Polizei in Merseyside leitete am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht.