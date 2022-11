Schüsse auf Autofahrer: Verdächtiger floh aus Gefängnis Knapp zwei Wochen nachdem ein Autofahrer in Berlin-Lichtenberg angeschossen wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando... dpa

Berlin -Knapp zwei Wochen nachdem ein Autofahrer in Berlin-Lichtenberg angeschossen wurde, hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den 45-jährigen Mann am Sonntagabend in einer Wohnung in Neukölln fest, teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Mann wurde auch aus einem anderen Grund schon länger gesucht: er war am 4. Oktober aus dem offenen Vollzug eines Gefängnisses geflohen. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Intensive Ermittlungen und eine gezielte Fahndung einer Mordkommission hätten jetzt zu dem Verdächtigen geführt, so die Polizei.