Schüsse auf FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen Schwer verletzt wurde ein FDP-Politiker in Hattenhofen. Er war am Sonntag niedergeschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. dpa

Das Rathaus von Hattenhofen in Baden-Württemberg. In der Nacht zu Sonntag ist in dem Ort ein Kommunalpolitiker angeschossen worden. Julian Rettig/dpa

Hattenhofen -In Hattenhofen in Baden-Württemberg ist ein FDP-Kommunalpolitiker durch mehrere Schüsse verletzt worden. Die Schüsse seien am frühen Sonntagmorgen von außen durch ein Fenster abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 65 Jahre alte Kreisrat sei schwer verletzt und bereits operiert worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.