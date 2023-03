Schüsse in Bramsche: 16-Jähriger erliegt Verletzungen Ein 81-Jähriger schießt auf einen 16-Jährigen - einen Tag später ist der Jugendliche tot. Der Nachbar hatte nicht nur auf ihn gezielt. Es bleibt die Frage na... dpa

Ein Jugendlicher war in Bramsche von einem 81-Jährigen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden, nun ist er gestorben. Sina Schuldt/dpa

Bramsche/Osnabrück -Nach den Schüssen auf einen 16-Jährigen in Bramsche bei Osnabrück ist der Jugendliche an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mit. Der Jugendliche starb demnach bereits am Mittwochabend. Er war am Dienstagmorgen durch Schüsse eines 81 Jahre alten Nachbarn lebensgefährlich verletzt worden. Gegen den Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft wurde am Donnerstag im Krankenhaus ein Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen.