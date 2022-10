Schüsse in Schweden - 16-Jähriger auf Radweg getötet In einer schwedischen Kleinstadt ist ein 16-Jähriger erschossen worden. Er wurde auf einem Radweg aufgefunden. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. dpa

ARCHIV - Die Fahne von Schweden. Das Land kämpft mit Bandenkriminalität. Oliver Berg/dpa

Stockholm -In Schweden ist ein 16-jähriger Junge erschossen worden. Er wurde am späten Dienstagabend leblos auf einem Radweg in der Kleinstadt Sandviken gefunden und in der Nacht im Krankenhaus für tot erklärt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Mordermittlungen wurden eingeleitet, festgenommen wurde noch niemand. Sandviken liegt ungefähr 160 Kilometer nordwestlich von Stockholm.