Schießerei in Bar in Berlin-Wilmersdorf: Mann verletzt, Verdächtiger festgenommen

Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte in einer Bar in der Nacht zu Dienstag völlig. Bei der anschließenden Schießerei wurde ein 51-jähriger Mann verletzt.

Nach einem Streit zwischen zwei Männern ist es in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Wilmersdorf zu einer Schießerei gekommen. Dabei wurde ein Mann verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 51- und ein 59-Jähriger gegen 4.15 Uhr vor einem Lokal an der Kreuzung Uhlandstraße/Berliner Straße aneinander.

Kurze Zeit später sollen die Gäste des Lokales einen lauten Knall gehört haben und eilten auf den Gehweg vor der Kneipe. Vor der Tür sahen sie die beiden streitenden Männer und alarmierten die Polizei.

Die eingetroffenen Polizistinnen und Polizisten stellten bei dem 51-Jährigen jeweils eine Schussverletzung im Brustkorb und an einer Hand fest und alarmierten Rettungskräfte, die den Verletzten in ein Krankenhaus brachten. Er musste operiert werden. Den 59-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest. Die Ermittlungen dauern an.