Schützin tötet sechs Menschen an US-Schule

Immer wieder kommt es in den USA zu Waffengewalt. Auch Schulen sind kein sicherer Ort. Nun ist es wieder zu einer schrecklichen Tat gekommen - an einer chris...

dpatopbilder - HANDOUT - Polizeieinsatz an der Schule in Nashville, in der sechs Menschen und auch die Schützin getötet wurden. ent via AP/dpa -/Metro Nashville Police Departm