Schwäbisch-alemannische Fastnacht kommt nach Berlin

Berlin/Stockach -Ganz im Zeichen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht steht am Donnerstag (19.00 Uhr) eine prominent besetzte Veranstaltung im Berliner Botschaftsviertel. Das sogenannte Stockacher Narrengericht lädt zum Streitthema „Schwaben Bashing“ in die Landesvertretung Baden-Württemberg. Verhandelt werden soll das Thema von zwei bekannten Gesichtern der Bundespolitik: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Es soll um den Umgang mit Schwaben in der Hauptstadt gehen, die sich vor allem in Stadtteilen wie dem Prenzlauer Berg „breit“ gemacht haben und als spießig gelten. Özdemir ist selbst ein zugezogener Schwabe. Spahn stammt aus dem Münsterland.