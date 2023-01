Schwager im Sorgerechtsstreit erschossen: Lebenslange Haft Nach dem Tod seiner Partnerin kämpft ein Vater um seine beiden Kinder. Die Familie der Frau steht auf der anderen Seite. Der Fall endet mit tödlichen Schüsse... dpa

Eine Figur der blinden Justitia. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Berlin/Bonn -Nach dem einem monatelangen Familien-Streit um das Sorgerecht für zwei kleine Jungen fielen 2021 in Berlin-Wedding tödliche Schüsse auf ihren Vater. Ein Schwager des 39 Jahre alten Opfers ist nun am Landgericht Berlin zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 33-Jährige, der im Rheinland lebte, wurde am Dienstag des Mordes sowie des Raubes mit Todesfolge schuldig gesprochen. Er habe nicht hinnehmen wollen, dass sein Schwager das Sorgerecht für die Kinder seiner einige Monate zuvor gestorbenen Schwester bekommt, begründeten die Richter. Aus Rache habe er gehandelt. Es habe sich um eine Art der „Selbstjustiz auf Verdacht“ gehandelt.