Wirtschaftssenator hat Hoffnung auf Erhalt aller Berliner Galeria-Filialen Stephan Schwarz setzt auf den Erhalt aller Filialen der Kaufhauskette in der Hauptstadt. Dafür sei aber ein gutes Zukunftskonzept nötig. dpa

Berlins Wirtschaftsminister Stephan Schwarz macht den Berliner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Galeria Karstadt Kaufhof Hoffnung. Soeren Stache/dpa

Berlin -Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) setzt auf den Erhalt aller Filialen der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in der Hauptstadt. „Meine Hoffnung ist, dass alle Häuser bestehen bleiben“, sagte Schwarz am Mittwoch in der RBB-„Abendschau“. Er betonte aber, dass ein gutes Zukunftskonzept dafür notwendig sei.