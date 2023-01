Schwarzeneggers Klima-Auktion bringt 1,2 Millionen Das traditionelle Hahnenkamm-Skiennen im noblen Kitzbühel nutzt Filmstar und Klimaaktivist Arnold Schwarzenegger für einen guten Zweck. Nicht darüber reden, ... dpa

Kitzbühel -Zum Auftakt der Hahnenkamm-Skirennen in Kitzbühel hat die Prominenz bei einem Charity-Event tief in die Taschen gegriffen. Bei einer vom österreichisch-amerikanischen Filmstar und Klimaaktivisten Arnold Schwarzenegger initiierten Auktion kamen am Donnerstagabend 1,2 Millionen Euro zusammen, wie seine Umweltorganisation am Freitag mitteilte. „Wir sollten endlich aufhören, darüber zu reden, was wir zu verlieren haben. Vielmehr sollten wir anfangen, mit den Menschen darüber zu sprechen, welche Lösungen es schon gibt und was sie tun können“, sagte Schwarzenegger. Die Einnahmen fließen in seine Stiftung und sollen Klimaprojekten zugutekommen.