Schweden gewinnt Eurovision Song Contest 2023 - Deutschland Letzter

Liverpool -Die Sängerin Loreen hat nach elf Jahren zum zweiten Mal für Schweden den Eurovision Song Contest gewonnen. Die 39-Jährige bekam die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Liverpool bekannt gegeben wurde. Deutschland landete mit der Rock-Band Lord Of The Lost in der Nacht zum Sonntag mal wieder auf dem letzten Platz von 26 Finalisten.