Schweden: Große Wolfsjagd soll Ausbreitung der Tiere bremsen Rund 460 Wölfe leben in Schweden aktuell in freier Wildbahn. Die Sorge wächst, dass die Population immer größer wird. Nun Sollen erneut 75 Tiere bei einer gr... dpa

ARCHIV - In Schweden hat die größte Wolfsjagd seit Wiedereinführung der Lizenzjagd 2010 begonnen. Ingolf König-Jablonski/dpa

Stockholm -In Schweden hat am Montag die größte Wolfsjagd seit Wiedereinführung der Lizenzjagd 2010 begonnen. 75 Tiere dürfen nach Angaben des schwedischen Fernsehsenders SVT in diesem Jahr getötet werden. Damit will das Land die Ausbreitung der Tiere bremsen.