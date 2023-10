Autos mit Diesel- oder Benzinmotor werden ab 2025 im Stadtzentrum von Stockholm verboten. „Heutzutage führt die Luft in Stockholm dazu, dass Babys kranke Lungen haben und ältere Menschen vorzeitig sterben“, erklärte der für Verkehr zuständige stellvertretende Bürgermeister der schwedischen Hauptstadt, Lars Stromgren, am Dienstag. „Wir müssen die schädlichen Abgase von Benzin- und Dieselfahrzeugen begrenzen.“

Das Verbot gelte in einem Gebiet „mit vielen Fußgängern und Fahrradfahrern, wo die Luftqualität besser sein muss“, führte Stromgren aus. Ausnahmen sind demnach für Polizei- und Krankenwagen vorgesehen. Die Maßnahmen seien ein erster Schritt und solle später ausgeweitet werden.

„Dies ist auch ein Teil der Stadt, in dem wir sehen, dass es ein großes Interesse an einer schnelleren Elektrifizierung gibt, mit Akteuren, die den Übergang vorantreiben können“, erklärte der Politiker weiter. Weil E-Fahrzeuge leiser seien, erhoffe er sich auch, dass mehr Lieferverkehr in der Nacht stattfinden kann. „Das wird auch die Staus auf den Straßen im Stadtzentrum verringern.“