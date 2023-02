Schweigeminute in Berlins Schulen nach Erdbebenkatastrophe Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gedenken Berlins Schülerinnen und Schüler am kommenden Dienstag in einer Schweigeminute den Opfern. ... dpa

Berlin -Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien gedenken Berlins Schülerinnen und Schüler am kommenden Dienstag in einer Schweigeminute den Opfern. Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat zur Gedenkminute am Dienstag um 11.00 Uhr aufgerufen, hieß es am Freitag aus der Bildungsverwaltung.