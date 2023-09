In der Schweiz sollen Schnecken auf Wunsch des Parlaments als Nutztiere anerkannt werden. Der Nationalrat sprach sich am Dienstag mit 146 zu 31 Stimmen dafür aus. Zur Umsetzung muss sich noch die zweite Kammer, der Ständerat, dazu äußern. Nötig sei dies, damit die Schneckenzucht zur Landwirtschaft zähle und somit Infrastrukturbauten für die Schneckenzucht in Landwirtschaftszonen bewilligt werden können, argumentierte der Antragsteller, der sozialdemokratische Abgeordnete Bruno Storni.

Die Zucht von Schnecken bilde einen neuen sauberen und ökologisch nachhaltigen Zweig in der Landwirtschaft, der weltweit einen Aufschwung erlebe. Wie die Schweizer Tageszeitung Blick berichtete, habe sich die Produktion im Nachbarland Italien in fünf Jahren verdreifacht. Der Umsatz sei um 350 Millionen Euro gestiegen.