Schweizer Vermögensanalyse: Franzosen und Briten sind reicher als Deutsche

Das Schweizer Credit Suisse Research Institute hat seine jährliche globale Vermögensanalyse vorgestellt. Die Studie zeigt: Zum ersten Mal seit 2008 haben die Vermögen im vergangenen Jahr weltweit abgenommen. In Deutschland waren es im Durchschnitt pro erwachsener Person 14.360 US-Dollar, also etwa 13.168 Euro. Gleichzeitig nahm allerdings auch die globale Ungleichheit im Jahr 2022 leicht ab.

Das liegt laut dem Report an den Kurskorrekturen auf dem Börsenparkett. Die Korrekturen reduzierten das Vermögen von reichen Menschen mehr als von Angehörigen der Mittelklasse. Entsprechend haben Menschen in Europa und Nordamerika finanziell am meisten verloren. Dort leben besonders viele (Dollar-)Millionäre – in den USA mit 38,2 Prozent mehr als ein Drittel.

Reichtum in Deutschland besonders ungleich verteilt

Zum anderen blieb auch im Jahr 2022 das – global gesehen – überproportionale Wachstum der Mittelklasse, das das Institut seit zwei Jahrzehnten verzeichnet, ungebrochen. Dieses Wachstum ist laut der Studienautoren zu einem großen Teil auf die Schwellenländer zurückzuführen. Dazu passt die Vermögensentwicklung pro Erwachsenem. Während global gesehen jeder Erwachsene im Durchschnitt 3,6 Prozent verlor, waren es in Nordamerika 4,5 und in Europa 3,4 Prozent. Die Vermögen der Menschen in Indien und in Lateinamerika wurden dagegen größer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie in den Jahren zuvor hatten die Schweizer auch im vergangenen Jahr pro Erwachsenem das größte Vermögen: durchschnittlich 685.000 Dollar. Den zweiten Platz belegen die USA, gefolgt von Hongkong und Australien. Deutschland liegt auf Platz 16, davor reihen sich unter anderen Frankreich und Großbritannien ein. In Frankreich besitzen die Menschen gut 56.000 US-Dollar mehr. Beim Medianvermögen, also der Schwelle, ab der die eine Hälfte der Erwachsenen mehr und die andere über weniger verfügt, ist Deutschland nicht unter den ersten 20 – ein Zeichen dafür, dass hier die Vermögen besonders ungleich verteilt sind.