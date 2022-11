Schwere Panne: Bundeswehr bekommt „SS“-Uniformen geliefert

Auf den Etiketten der neuen Dienstbekleidung ist ein Nazi-Kürzel zu lesen. Nun sollen die Soldaten selbst eine Schere in die Hand nehmen.

Soldaten des Wachbataillon marschieren an Kameraden vorbei.

Soldaten des Wachbataillon marschieren an Kameraden vorbei. dpa/Christoph Soeder

Zahlreiche deutsche Soldaten haben Tarnkleidung in der Größe „SS“ erhalten. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ordnete nun in einem offiziellen Entscheid an, die Etiketten auf den Hosen und Jacken zu entfernen.

Demnach sollen die Kürzel entweder gänzlich abgetrennt oder „lediglich die Größenbezeichnung“ herausgeschnitten werden, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Entscheid.

Bei den Kleidungsstücken für die Bundeswehr, die in erst diesem Jahr bestellt worden sein sollen, handelt es sich laut dem Bericht um 313.000 „Kampfbekleidungssätze Streitkräfte“. Ebenso sollen Helme und Schlafsäcke betroffen sein. Die fehlerhafte Ware soll insgesamt etwa 2,3 Milliarden Euro gekostet haben. Unklar bleibt derzeit, ob die Uniformteile falsch bestellt oder geliefert worden sind.

Nazi-SS beging Kriegsverbrechen und sicherte den Machterhalt

Die SS, Abkürzung für Schutzstaffel, war während des deutschen Nazi-Regimes eine wichtige Organisation, die den Staatsterror förderte, Minderheiten unterdrückte und die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten sicherte. Die Schutzstaffel war unter anderem für die Verwaltung der Vernichtungs- und Konzentrationslager verantwortlich und am Holocaust beteiligt.