„Schwere sexuelle Übergriffe“: Mutmaßliche Opfer wollen Andrew Tate verklagen

Dem für frauenfeindliche Äußerungen im Internet bekannten Influencer Andrew Tate könnten wegen weiterer Missbrauchsvorwürfe in Großbritannien rechtliche Konsequenzen drohen. Drei Frauen werfen dem Ex-Kickboxer sexuelle Übergriffe vor und wollen ihn zivilrechtlich auf Schadenersatz verklagen, wie unter anderem der britische Guardian am Donnerstag berichtete.

Die Frauen – zwei davon Ende 20, eine Anfang 30 – werfen Tate vor, sie zwischen 2013 und 2016 unter anderem sexuell missbraucht und gewalttätig behandelt zu haben. Ziel der Klage sei es einerseits, Gerechtigkeit und Entschädigung für die mutmaßlichen Opfer zu erwirken sowie „eine strafrechtliche Untersuchung von Tates Verbrechen in Großbritannien so anzuregen – in der Hoffnung, dass er zusätzlich zu den Klagen in Rumänien auch in Großbritannien angeklagt und verurteilt wird“, teilte die Kanzlei McCue Jury & Partners mit.

Andrew Tate: Mutmaßliche Opfer rufen zu Spenden auf

„Tate hat uns und andere Frauen schweren sexuellen und körperlichen Übergriffen ausgesetzt“, schreiben die mutmaßlichen Opfer selbst in einem Spendenaufruf. Mit einer Anklage wolle man demnach auch erreichen, Tates „wahres Gesicht vor einem britischen Gericht zu enthüllen und andere Frauen davor zu bewahren, zu seinen Opfern zu werden“. Zudem wolle man „beeinflussbare junge Männer von seinem toxischen Einfluss befreien“.

Nach rund drei Monaten Untersuchungshaft in Bukarest sind Tate und mehrere mutmaßliche Komplizen vor wenigen Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden und unter Hausarrest gestellt worden. Tate wird auch in Rumänien vorgeworfen, junge Frauen sexuell ausgebeutet zu haben. Dort soll der 36-Jährige zudem wegen des Verdachts der Organisierten Kriminalität angeklagt werden. Tate selbst sieht nach eigenen Aussagen hinter den Vorwürfen eine „politische Verschwörung“.

Ein Sprecher des bei Kritikern auch als „Hassfluencer“ bekannten Online-Unternehmers kritisierte, dass die geplante Klage in Großbritannien zunächst über die Medien publik gemacht wurde. Tate selbst oder seine rechtlichen Berater hätten vorher nicht darüber bescheid gewusst. Der 36-Jährige streite zudem alle Vorwürfe vehement ab.

Bekannt wurde Andrew Tate 2016, als er aus der britischen Reality-Show „Big Brother“ hinausgeworfen wurde. Damals war ein Video publik geworden, in dem Tate eine Frau mit einem Gürtel schlägt. Mittlerweile hat der Ex-Sportler Millionen Follower in den sozialen Medien, wo er sich immer wieder frauenfeindlich äußert.