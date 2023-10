An der deutschen Ostseeküste drohen ab Donnerstagnachmittag Überschwemmungen und Sturmböen. Bereits am Mittwoch warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) daher vor der Gefahr einer schweren Sturmflut an der deutschen Ostseeküste.

Besonders betroffen von den Überschwemmungen werden demnach die Kieler Bucht mit 1,1 Metern über dem mittleren Wasserstand und Lübecker Bucht mit 1,3 Metern höher sein. In der Flensburger Förde können sogar Wasserstände bis 2,0 Meter darüber erreicht werden. Die Gefahrenlage für die gesamte Küste gilt dem Institut zufolge noch bis Samstagmittag.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Grund ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine kräftige Ostströmung der Luft zwischen einem Hoch, das von Spitzbergen nach Skandinavien wandert, und einem Tief auf dem Weg von der Biskaya nach Großbritannien. Ein Ausläufer des Tiefs soll Donnerstagfrüh die Region erreichen. An der gesamten Ostseeküste warnt der DWD vor Windböen und teilweise auch vor Sturmböen.

Die Stadt Wismar forderte Anwohner im Bereich des Hafens für Donnerstag auf, alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums zu treffen und zum Beispiel Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet zu bringen. Bei einer Prognose von über 125 Zentimetern über Normalstand würden am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße Sandsäcke zur Verfügung gestellt.

An der Nordsee droht indes Niedrigwasser. Insulaner und Herbst-Urlauber müssen sich laut einem Bericht des NDR in den kommenden Tagen auf Verschiebungen und Ausfälle bei Fähren von und zu den Ostfriesischen Inseln einstellen. (mit dpa)