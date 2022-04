Neuköllns Sozialtstadtrat Falko Liecke (CDU) ist trotz Impf-Booster an Covid-19 erkrankt. Auf Facebook schreibt Liecke: „Und ich spüre es auch. Mir geht es wirklich schlecht. Ich will gar nicht wissen, wie das ohne Impfung laufen würde.“ Er musste nicht in ein Krankenhaus, hat aber schwere Grippesymptome. „Schwere Kopf- und Gliederschmerzen sowie hohes Fieber“, wie Liecke der Berliner Zeitung sagt.

Tägliche Vorsicht mit Maske und Abstand sei ein guter Schutz. Aber eben kein hundertprozentiger, heißt es weiter in seinem Facebook-Eintrag. „Ich kann nur jedem raten – jetzt aus eigener leidvoller Erfahrung –, alles zu tun, um sich möglichst nicht anzustecken“, so Liecke weiter.

Der Sozialstadtrat ist über Berlin hinaus bekannt und erfährt für seine konservative Haltung und seinen Kampf gegen Clan-Kriminalität häufig Kritik. Vor allem die linke Szene der Hauptstadt greift ihn regelmäßig an. Der Stadtrat hat aber auch viele Befürworter. Zuletzt schrieb Falko Liecke ein Buch „Brennpunkt Deutschland: Armut, Gewalt, Verwahrlosung - Neukölln ist erst der Anfang“.