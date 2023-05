Überschwemmungen in Italien: Elf Tote, Auswärtiges Amt gibt Reisewarnung heraus

Bologna -Wegen der teils dramatischen Überschwemmungen ist in der italienischen Region Emilia-Romagna immer noch keine Entwarnung in Sicht. Nach einer kurzen Niederschlagspause gilt ab Donnerstag 18 Uhr bis Freitag um Mitternacht in Italien wieder Alarmstufe rot.

Die sintflutartigen Niederschläge sorgen seit Mittwoch für schwere Überschwemmungen – Behördenangaben zufolge sind insgesamt 21 Flüsse über die Ufer getreten und haben großflächig Gebiete geflutet. Am stärksten betroffen sind die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena und Rimini, dort insbesondere die Städte Faenza, Cesena und Forlì. Einige Politiker sprachen von „Apokalypse“.

Im Gebiet von Ravenna in Mittelitalien wurden am Donnerstag zwei weitere Leichen gefunden, wie die Behörden und die Polizei mitteilten. Medienberichten zufolge soll es sich um ein über 70-jähriges Bauernpaar handeln, das in ihrer überschwemmten Wohnung tot aufgefunden wurden. Die Gesamtzahl der Todesopfer durch die Überschwemmungen stieg damit auf elf.

Widersprüchliche Angaben gab es dazu, ob auch eine Frau aus Deutschland unter den Todesopfern ist. Laut dem Bürgermeister der Region Matteo Gozzoli soll die Leiche einer Deutschen am Strand von Cesenatico gefunden worden sein. Die genaue Todesursache sei noch unklar. Nach Angaben eines Sprechers der Präfektur Forli-Cesena gegenüber AFP waren dagegen keine Deutschen unter den Todesopfern.

Zudem gibt es Berichte über viele Vermisste. Regionalpräsident Stefano Bonaccini sprach von „unglaublichen Zahlen und sehr vielen Evakuierten“. 41 Gemeinden sind vom Hochwasser betroffen. Die Behörden registrierten zudem 280 Erdrutsche und 400 blockierte Straßen. Viele Einwohner mussten sich in der Region Emilia-Romagna in höhere Stockwerke oder auf das Dach ihrer Häuser retten. Der Vize-Präsidentin der Region, Irene Priolo, zufolge wurden „mehr als 10.000 Menschen“ evakuiert.

Die Feuerwehr rückte in den vergangenen 48 Stunden zu rund 2000 Einsätzen aus, bei denen mehr als 900 Einsatzkräfte mit 300 Fahrzeugen vor Ort waren, wie es am Donnerstagmorgen hieß.

Auswärtiges Amt warnt vor Reisen nach Italien

Das Auswärtige Amt (AA) gab für Italien wegen „Extremwetters“ und starken Regenfällen eine Reisewarnung heraus. Es komme zu Einschränkungen im regionalen Bahnverkehr. „Im Landesinnern besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen; an der gesamten Küste auch Mittel- und Süditaliens können Sturmfluten einsetzen“, teilte das AA mit. „Besondere Vorsicht gilt momentan in den Regionen Emilia-Romagna sowie in Sizilien (jeweils höchste Alarmstufe).“

Anwohner versuchen nach Überschwemmungen eine Straße in Faenza von Schlamm und Wasser zu befreien. Oliver Weiken/dpa

Bilder und Videos aus der Region zeigen ganze Ortschaften unter Wasser und Straßenzüge voller Schlamm. In Norditalien herrschte in den vergangenen Monaten eine große Dürre und Trockenheit. Die plötzlichen und sintflutartigen Regenfälle konnte der Boden dann nicht aufnehmen, erklärte Bonaccini. Treffen starke Unwetter auf ausgedörrten Boden, kommt es neben den Fluten auch zu Schlammlawinen. Auch die weiten Felder im Raum zwischen Forlì und Rimini sind stark betroffen.

Hochwasser in Italien: Strom- und Mobilfunknetz zusammengebrochen

Viele Betroffene, die nicht aus dem Gebiet gebracht wurden, begannen am Donnerstag mit den Aufräumarbeiten.

Lugo: Ein Paar geht auf einer überfluteten Straße. Nach den Unwettern und Überschwemmungen in Italien ist die Anzahl der Opfer weiter gestiegen. Luca Bruno/AP

Wegen der Überschwemmungen brach in vielen Teilen der Region das Strom- und Mobilfunknetz zusammen. Auch viele Trinkwasserleitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr verteilte mithilfe von Tankwägen Trinkwasser an Bedürftige, in Sporthallen wurden Feldbetten aufgebaut.

Bonaccini bezifferte die Schäden auf einige Milliarden Euro, wie er am im italienischen Fernsehen sagte. Von der Regierung forderte er schnelle Hilfe. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte ihm diese aus Japan, wo sie am G7-Gipfel teilnimmt, auch zu.

Der italienische Zivilschutz-Minister Nello Musumeci betonte, dass aufgrund der immer extremeren Wetterlagen – Trockenheit auf der einen und Unwetter auf der anderen Seite –ganz neue Konzepte hermüssten, um bewohnte Gebiete sicherer zu machen. Acht bis zwölf Monate könne es dauern, bis solche Pläne ausgearbeitet sind, sagte der Minister.

Ferrari kündigt Millionenspende an

Unweit der Unwetter-Region in der Emilia-Romagna hat Ferrari auch seine Formel-1-Rennfabrik. Der Autobauer will den Betroffenen der Überschwemmungen nun mit einer Spende helfen: Nach der Absage des Formel-1-Rennens in Imola sichert Ferrari eine Million Euro für die Nothilfe der Krisenregion zu. Das Geld soll den Betroffenen der Überschwemmungen zugutekommen und dabei vor allem in Umwelt- und Klimaschutzprojekte fließen. „In schweren Zeiten hat Ferrari immer zu seiner Gemeinschaft gestanden“, sagte der Chef des Autobauers, Benedetto Vigna, in einer Mitteilung am Donnerstag.

Der Grand Prix in Imola wäre für Ferrari ein Heimrennen gewesen. Die Formel-1-Fabrik der Scuderia liegt rund eine Autostunde vom Autodromo Enzo e Dino Ferrari entfernt. Die Organisatoren hatten den für Sonntag geplanten WM-Lauf am Mittwoch wegen der Folgen der starken Regenfälle und Überschwemmungen in der Region Emilia-Romagna gestrichen.

„Die Emilia-Romagna ist unsere Heimat. Es ist herzzerreißend, was die Menschen derzeit durchstehen müssen“, hatte der neue Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur zuvor gesagt. „Kraft und Mut Euch allen in dieser schwierigen Zeit“, schrieb Ferrari-Pilot Charles Leclerc in den sozialen Netzwerken.

Auch Papst Franziskus drückt Opfern Mitgefühl aus

Auch der Papst zeigte Anteilnahme am Leid der Menschen in der Region: Das Oberhaupt der katholischen Kirche bete für die Verstorbenen und ihre Familien, die ebenso von der „gewaltigen Katastrophe“ betroffen seien, hieß es in einem Telegramm an den Erzbischof von Bologna, Matteo Maria Zuppi, am Donnerstag. Er erflehe zudem „Trost für die Verletzten und diejenigen, die unter den Folgen des schweren Unglücks leiden“.

Der Pontifex bedankte sich zudem bei allen Menschen, die sich „in diesen besonders schwierigen Stunden um Hilfe und Linderung des Leids bemühen“. Er sende den Menschen den apostolischen Segen als Zeichen der besonderen geistlichen Verbundenheit.