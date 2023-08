Sämtliche Einwohner der Regionalhauptstadt Yellowknife im Norden Kanadas sind wegen der verheerenden Waldbrände aufgerufen worden, zu fliehen. Tausende Menschen versammelten sich am Donnerstag am Flughafen von Yellowknife, um an Bord eines der Evakuierungsflüge zu gehen. Andere flüchteten mit ihrem Auto vor den Flammen. Die fast 20.000 Einwohner der Stadt waren aufgerufen, die Stadt bis Freitagmittag zu verlassen.

„Wir sind alle des Wortes ‚beispiellos‘ überdrüssig, aber es gibt keine andere Möglichkeit, diese Situation in den Nordwest-Territorien zu beschreiben“, schrieb die Regionalregierungschefin Caroline Cochrane im Onlinedienst X, der früher Twitter hieß.

Flammen wüten neben den Straßen, die aus Yellowknife herausführen. Jordan Straker/UGC /AFP

Yellowknife: Kilometerlange Autokonvois

Die Bürgermeisterin von Yellowknife, Rebecca Alty, berichtete von kilometerlangen Autokonvois. Sie warnte die Fahrer vor dichtem Rauch, der die Sicht einschränke. Die Flammen rückten am Donnerstag bis auf 17 Kilometer an Yellowknife heran.

„Unglücklicherweise hat sich die Lage bei den Waldbränden weiter verschlechtert, ein Feuer westlich von Yellowknife stellt nun eine echte Bedrohung für die Stadt dar“, hatte Shane Thompson, Umweltminister der kanadischen Nordwest-Territorien, am Mittwoch gesagt. Die Stadt sei „nicht in unmittelbarer Gefahr“. Aber ohne Regenfall sei es möglich, dass der Brand bis zum Wochenende den Stadtrand erreiche. „Sie bringen sich und andere in Gefahr, wenn Sie sich dazu entscheiden, länger zu bleiben“, warnte Thompson.

Militärflüge zur Evakuierung von Yellowknife

Derzeit ist nur eine Schnellstraße in den Süden des Landes geöffnet. Für die Evakuierung werden unter anderem Militärflüge organisiert. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau versprach im Onlinedienst X die Hilfe der Regierung.

Derzeit wüten in den Nordwest-Territorien etliche Brände. Mittlerweile ist die Hälfte der Bevölkerung in der Region von Evakuierungen betroffen.

Seit Beginn der außergewöhnlich heftigen Waldbrand-Saison in diesem Jahr mussten bereits rund 168.000 Menschen in Kanada ihre Häuser verlassen. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben.