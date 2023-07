Ein Einfamilienhaus in Berlin-Wittenau stand in der Nacht in Flammen. Bei den Löscharbeiten wurden zwei leblose Menschen gefunden – für sie kam jede Hilfe zu spät.

Ein Leiterwagen der Feuerwehr steht an einem Wohnhaus in Berlin

Ein Leiterwagen der Feuerwehr steht an einem Wohnhaus in Berlin Paul Zinken/dpa

In Berlin-Wittenau hat es in der Nacht zu Sonntag in einem leerstehenden Einfamilienhaus gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr am Morgen auf Twitter mitteilt, stand das Haus am Eichborndamm gegen 4.30 Uhr in Flammen.

Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute zwei leblose Menschen. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb zunächst unklar.

Zwei Tote bei #Brand: Gegen 4.30 Uhr brannte es am #Eichborndamm in #Wittenau in einem leerstehenden EFH. Bei der Brandbekämpfung haben wir zwei reanimationspflichtige Personen gefunden. Die sofortigen Wiederbelebungsversuche blieben aber leider in beiden Fällen erfolglos. pic.twitter.com/D8TEQACUvp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 9, 2023