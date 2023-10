Zwei maskierte Personen haben am Dienstagmorgen in Treptow-Köpenick einen Geldautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei fuhren Unbekannte gegen 5 Uhr mit einem Auto rückwärts durch die geschlossenen Schiebetüren in den Eingangsbereich eines Supermarktes an der Baumschulenstraße.

Zwei Personen sollen aus dem Wagen gesprungen sein und den dort stehenden Geldautomaten mit einem noch nicht bekannten Stoff gesprengt haben. Sie nahmen das Geld aus dem Behältnis und flüchteten mit dem Wagen in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Das Kriminalamt ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.