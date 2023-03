Supermarkt in Berlin-Neukölln ausgeraubt: Polizei fahndet nach diesen Männern

Nach einem schweren Raub in Berlin-Neukölln im August 2022 fahndet die Berliner Polizei mit Bildern und einem Video nach zwei Tatverdächtigen.

Zwei maskierte Männer hatten am Samstagabend, 13. August 2022, einen Supermarkt in der Richardstraße betreten, Mitarbeiter mit Messern gedroht und Geld gefordert. Nacheinander hatten sie in die Kasse gegriffen und das Bargeld in ihre Taschen gepackt. Anschließend waren sie zu Fuß in Richtung Richardplatz geflüchtet. Der Angestellte blieb unverletzt.

Nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt sucht die Polizei mit einem Video nach den Tatverdächtigen. @berlinerzeitung pic.twitter.com/9przrFLSEF — Christian Gehrke (@chg_berlin) March 31, 2023

Raub im Neuköllner Supermarkt: Wer kennt sie Tatverdächtigen?

Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Täter vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Supermarkt in Neukölln ausgeraubt: Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 5 in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg telefonisch unter der Rufnummer (030) 4664-573310 und (030) 4664 573325 (während der Bürodienstzeit) oder 030 4664 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per Mail unter Dir5K33@Polizei.Berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.