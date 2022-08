Tschernitz - Nach dem Autounfall mit zwei Toten und vier Schwerverletzten auf der Bundesstraße 115 bei Tschernitz (Landkreis Spree-Neiße) am Wochenende ist eine weitere Insassin gestorben. Die 17-Jährige erlag in der Nacht zu Donnerstag in einer Klinik ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache dauerten demnach weiter an.

Der Wagen war laut Polizei am frühen Sonntagmorgen nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auseinandergebrochen. Der 23-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer waren sofort tot. Die vier weiteren Insassen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei hätten in dem Auto - einem Coupé - nicht sechs Menschen sitzen dürfen.