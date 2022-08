Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem nördlichen Berliner Ring sind am Sonntagabend mehrere Motorräder und Autos miteinander kollidiert. Laut ersten Erkenntnissen der Brandenburger Feuerwehr sind sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden. Für eines der Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät: Die Person starb noch an der Unfallstelle, so ein Mitarbeiter der Leitstelle.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.20 Uhr auf der A10 auf Höhe der Anschlussstelle Mühlenbeck. Ein Wagen sei mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Berlin-Pankow in zwei Motorräder sowie in ein weiteres Auto gefahren, teilte ein Sprecher des Polizei-Autobahnreviers Walsleben am Abend mit. Der Unfallverursacher habe unter Alkoholeinfluss gestanden.

Karambolage auf A10: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten nach Berlin

Ein dritter Motorradfahrer habe Glück gehabt, dass er von dem Wagen nicht erfasst wurde, hieß es weiter. Die Karambolage löste einen Großeinsatz für die umliegenden Feuerwehren aus. Drei Rettungshubschrauber, darunter der Berliner ADAC-Helikopter Christoph 31, landeten nahe der Unfallstelle. Ein Schwerverletzter wurde nach Berlin geflogen, ein zweiter Schwerverletzter wurde mit einem Notarztwagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die anderen Verletzten wurden von Sanitätern vor Ort behandelt.

Die Person, die vor Ort ihren schweren Verletzungen erlag, hatte laut Auskunft von Rettungskräften auf einem der Motorräder gesessen. Die Bergungsarbeiten und Untersuchungen der Polizei auf den Fahrbahnen in Richtung Frankfurt/Oder und Berlin dauern noch an, hieß es am Abend. In dem Bereich muss deshalb mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Umleitungen gerechnet werden.