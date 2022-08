Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch liegt nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus. Der 64-Jährige hat sich sechs Rippen gebrochen, befindet sich aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung, wie ein Sprecher der Linken-Bundestagsfraktion am Montag sagte.

Bartsch arbeitet derzeit vom Bett aus und will das Krankenhaus in Stralsund bald wieder verlassen. Der Linken-Fraktionschef war nach Angaben seines Sprechers in seinem Urlaub in der vergangenen Woche vom Fahrrad gestürzt. Ebenfalls vergangene Woche hatte sich CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Sportunfall in Bayern das Schlüsselbein gebrochen und war operiert worden.