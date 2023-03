Schwerer Unfall in Hellersdorf: Mann von Tram erfasst und schwer verletzt

Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Berlin-Hellersdorf.

Einsatzkräfte an der Unfallstelle in Berlin-Hellersdorf. Morris Pudwell

Ein Mann ist in der Nacht zu Montag an einer Fußgängerfurt in Berlin-Hellersdorf von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Wie aus ersten Berichten von vor Ort hervorgeht, ereignete sich der Unfall gegen 0.40 Uhr in der Stendaler Straße.

Der Tramfahrer hatte ersten Informationen zufolge noch versucht, mit einer Notbremsung die tonnenschwere Straßenbahn anzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Nach Aussagen von Zeugen waren neben der Gefahrenbremsung auch deutliche Warnsignale der Tram zu hören gewesen.

Warum der Mann nicht auf die Signale reagierte und seinen Weg trotzdem fortsetzte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Berliner Polizei. Der Straßenbahnverkehr war aufgrund der Behandlung des Verletzten im Gleisbett und der Unfallaufnahme für mindestens eine Stunde unterbrochen. Der Tramfahrer soll einen leichten Schock erlitten haben.