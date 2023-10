Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag gegen 1.50 Uhr von einer Berliner S-Bahn erfasst worden. Bei dem Unfall in Schöneweide wurde der Mann nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Wie es in ersten Berichten von vor Ort heißt, habe er sich zuvor aus bislang ungeklärten Gründen im Gleisbett nahe dem Parkplatz des Fast-Food-Restaurants Burger King aufgehalten. Der S-Bahn-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Feuerwehrleute und Polizisten trugen den verletzten Mann nach dem Zusammenstoß mit dem Zug rund 60 Meter weiter zu einer weniger abschüssigen Stelle, wo er in einen Rettungswagen geladen werden konnte, der ihn in ein Neuköllner Krankenhaus brachte. Der Verletzte sei ansprechbar gewesen.



Der S-Bahn-Verkehr war den Angaben zufolge wegen des Unfalls über 60 Minuten in beide Richtungen (BER und Baumschulenweg) unterbrochen.