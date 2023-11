Eine Fußgängerin ist am Mittwochvormittag in Wedding von einem Lkw überfahren worden. Nach Angaben der Berliner Polizei wurde die 71-jährige Frau bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr an der Kreuzung der Luxemburger und Amrumer Straße. Der 33-jährige Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen offenbar die Fußgängerin, die die Straße gerade überqueren wollte. Die 71-Jährige stürzte beim Zusammenstoß zu Boden und wurde dann vom Vorderreifen des Wagens überrollt.

Die Seniorin erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und an den Beinen, wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Die Kreuzung war nach dem Unfall bis 14.30 Uhr gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte. Betroffen davon war auch der Linienbusverkehr. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.