Schwerer Unfall in Sachsen: Mindestens drei Tote bei Eilenburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Eilenburg in Sachsen sind am Donnerstagmorgen mindestens drei Menschen gestorben. Wie die Bild berichtet, sind auf der B87 mehrere Autos zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr in Höhe des Abzweigs Doberschütz. „Nach ersten Erkenntnissen sind mehrere Fahrzeuge betroffen, darunter ist auch ein Lkw“, sagte Polizeisprecherin Josephin Heilmann der Zeitung. Bislang wurden drei Tote aus den Fahrzeugen geborgen. Es soll sich um zwei Frauen und einen Mann handeln.

Details zur Unfallursache und der genauen Anzahl der Verletzten nannte die Polizei zunächst nicht. „Noch sind nicht alle Angehörigen informiert“, so die Polizeisprecherin. Derzeit laufe die Bergung. Die Bild schreibt von vier weiteren Schwerletzten und einem Leichtverletzten. Am Unfallort ist zudem ein Sachverständiger im Einsatz. Die B87 wurde nach dem Unfall zwischen Eilenburg und Doberschütz am Donnerstagvormittag voll gesperrt.