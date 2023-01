Schwerer Unfall in Tempelhof: Mindestens fünf Verletzte

Am Platz der Luftbrücke gab es am Sonntagabend einen Kreuzungsunfall. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Bei einem schweren Kreuzungsunfall in Berlin-Tempelhof sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 19 Uhr hatte es am Mehringdamm Ecke Dudenstraße gekracht. Ersten Erkenntnissen nach wurden mindestens fünf Personen in den beteiligten Autos verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Morris Pudwell

Wie genau es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt. Die Kreuzung war für rund eine Stunde teilweise gesperrt.