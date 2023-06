Schwerer Unfall mit SUV in Reinickendorf: Eine Person schwer verletzt

In der Kopenhagener Straße/Ecken Flottenstraße stoßen am Freitagabend mehrere Autos zusammen. Ein Mensch erleidet schwere Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar.

In Berlin-Reinickendorf ist es am Freitagabend an der Kreuzung Kopenhagener Straße/Ecke Flottenstraße zu einem schweren Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stießen mehrere Autos zusammen – darunter ein SUV. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der Verkehrsermittlungsdienst kam an die Unfallstelle, die mehrere Stunden vollständig gesperrt blieb. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.