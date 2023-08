Schwerer Verkehrsunfall in Charlottenburg - fünf Verletzte

Berlin -Bei einem Unfall in der Nähe des Luxuskaufhauses KaDeWe in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach am Donnerstag von insgesamt fünf Betroffenen. Vier seien leicht verletzt, ein Beifahrer habe schwere Verletzungen davon getragen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, wie es hieß. Passanten seien nicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei stießen die Autos - ein hochmotorisierter Wagen und ein älteres Fahrzeug - gegen 2.20 Uhr an der Ecke Tauentzienstraße/Nürnberger Straße zusammen. Dies geschah mit solch einer Wucht, dass das teure Fahrzeug gegen eine Ampel geschleudert wurde das andere Auto einige Meter weiter an einer Hausfassade landete.

Wie es konkret zu dem Unfall kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Der Unfall passierte in dem Bereich, wo 2016 ein Unbeteiligter bei einem illegalen Autorennen ums Leben gekommen war.