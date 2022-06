Berlin - Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der junge Mann mit einem E-Scooter unterwegs, als er mit dem abbiegenden Auto einer 29-Jährigen an der Kreuzung zur Straße Unter den Linden zusammenstieß. Der E-Scooter-Fahrer kam mit Rumpfverletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.