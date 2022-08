Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist es in der Nacht zum Donnerstag in Lichtenberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. Laut Polizeiangaben war der Fluchtwagen dreier mutmaßlicher Diebe bei stark überhöhter Geschwindigkeit mit einem anderen Auto zusammengestoßen und anschließend mit mehreren parkenden Fahrzeugen kollidiert, woraufhin sich das Fluchtfahrzeug überschlug. Ein 34-Jähriger wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt.

Eine Zeugin hatte gegen 3 Uhr nachts die Polizei alarmiert, als sie bemerkte, wie drei Männer Werkzeug und Gerüstmaterial von einer Baustelle in Weißensee entwendeten und in einem Transporter verstauten. Einsatzkräfte entdeckten das Fahrzeug an einer Kreuzung, woraufhin die Tatverdächtigen mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht ergriffen.

Tatverdächtiger aus Fluchtwagen geschleudert

Beim Überfahren einer roten Ampel kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug, in dem sich ein 62-Jähriger sowie dessen 57-Jährige Beifahrerin befanden. Beide wurden leicht verletzt und konnten noch am Unfallort ambulant behandelt werden.

Der Transporter hingegen stieß mit vier parkenden Autos zusammen und überschlug sich. Während der 34-Jährige durch den Überschlag aus dem Wagen geschleudert wurde, wurden die anderen beiden Tatverdächtigen – ein 23-Jähriger und ein 35-Jähriger – im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften befreit werden. Alle drei wurden mit schweren Verletzungen am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht.