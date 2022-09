Ein schweres Erdbeben hat am Montagabend Mexiko erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte (USGS) hatte das Beben in Michoacán im Südwesten Mexikos eine Stärke von 7,6. Für den Bundesstaat Michoacán gab das Pacific Tsunami Center eine Tsunamiwarnung heraus.

Vor genau fünf Jahren, am 19. September 2017, kamen in Mexiko bei einem Erdbeben der Stärke 7,1 insgesamt 369 Menschen ums Leben. Genau 32 Jahre zuvor hatte ein Beben in Mexiko-Stadt Tausende Todesopfer verursacht.