Schweres Gewitter über Berlin: 160 Einsätze für Feuerwehr

Berlin -Das schwere Gewitter über Berlin hat am Montag für viele Einsätze bei der Feuerwehr gesorgt. Zu rund 160 wetterbedingten Einsätzen (Stand 17.17 Uhr) rückten die Retter aus, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Demnach gab es im ganzen Stadtgebiet verteilt vollgelaufene Keller, zum Teil überschwemmte Straßen, umgekippte Bäume und heruntergefallene Äste. Größere Verkehrsbehinderungen habe es indes nicht gegeben, sagte der Sprecher.

Unter anderem kam es zu Einsätzen in Spandau, Wilmersdorf und Mitte. Die Feuerwehr hatte am Nachmittag den „Ausnahmezustand Wetter“ ausgelöst. Zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr seien im Einsatz, hieß es.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Brandenburg und Berlin gewarnt. Am Nachmittag seien in mehreren Landkreisen und Städten Gewitter der Stärke drei von vier sowie Starkregen und Hagel möglich, hieß es von den Meteorologen. Sie empfahlen, sich bei etwaigen Unwettern nach Möglichkeit drinnen aufzuhalten, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.