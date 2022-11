Schweriner Baby starb an Kopfverletzungen Die Nachricht macht betroffen: Ein Neugeborenes liegt tot auf dem Boden eines Hinterhofes. Nun wird gegen die Mutter ermittelt. dpa

ARCHIV - In Schwerin ist ein totes Baby entdeckt worden. Die Polizei geht von einer Straftat aus. Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Schwerin -Nach dem Tod eines Säuglings in Schwerin verdichten sich die Hinweise auf eine Straftat. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, starb das Neugeborene an schweren Kopf-Verletzungen. Es habe vorher gelebt.