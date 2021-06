Berlin - Die Schwerpunktimpfungen im Soldiner Kiez in Mitte gehen weiter. Wie das Bezirksamt Mitte am Samstag mitteilt, kann sich nun jeder, der will, in der Wilhelm-Hauff-Schule in der Gotenburger Str. 8 in Mitte impfen lassen. Ausdrücklich können jetzt auch Bewohner anderer Bezirke eine Impfung mit den Impfstoffen von Moderna oder Johnson & Johnson in Anspruch nehmen. Dies gilt auch für Personen, die bereits ihre zweite Impfung benötigen. „Jeder kann kommen“, hieß es vom Bezirksamt.

Jede/r kann heute kommen und sich impfen lassen. Die #Impfaktion in der Wilhelm-Hauff-Schule ist für alle freigegeben (nicht nur Menschen aus Mitte). Bitte finden Sie sich bis 17 Uhr in der Gotenburger Straße 8 ein. #mitteimpft pic.twitter.com/kN0HEzcqIw — Bezirksamt Mitte (@BA_Mitte_Berlin) June 19, 2021

Wer sich impfen lassen möchte, soll sich am Sonnabend bis 17 Uhr oder am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Gotenburger Straße 8 einfinden und folgende Dokumente mitbringen: Personalausweis, Reisepass, ggf. Aufenthaltstitel, Meldebestätigung (Ausweisdokument), Impfausweis (falls vorhanden), ausgefüllter Aufklärungsbogen, Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Covid-19-Impfung.