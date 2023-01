Schwert-Attacke vor Bar: Berliner Polizei sucht Zeugen

Bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Lichtenberg ist am Montag ein 33-Jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Berliner Polizeisucht nun Zeugen für die Tat.

Den Angaben der Polizei zufolge war der Streit gegen 18.45 Uhr vor einer Bar in der Frankfurter Allee, Ecke Alfredstraße eskaliert. Das Opfer sei dabei mit einem Schwert attackiert worden. Die Tatverdächtigen befinden sich auf der Flucht.

Die Polizei Berlin fragt nun: Wer hat am Montag, den 2. Januar 2023 Beobachtungen gemacht, die mit der Auseinandersetzung in Verbindung stehen könnten?

Wer besucht das Lokal „Elite Bar“ regelmäßig oder kann Angaben zur Stammkundschaft machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben und hatte noch keinen Kontakt zur 8. Mordkommission?

Hinweise nimmt die 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 911 888, per E-Mail an LKA118@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.