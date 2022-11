Schwerverletzter in Auto stirbt: Mordkommission ermittelt Eine Mordkommission der Polizei geht einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Oranienburg nach. Wie die Polizeidirektion Nord am Samstag mitteilte, fuhr am Fre... dpa

Oranienburg -Eine Mordkommission der Polizei geht einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen in Oranienburg nach. Wie die Polizeidirektion Nord am Samstag mitteilte, fuhr am Freitagabend ein 26 Jahre alter Berliner zu einer Tankstelle in der Berliner Straße in Oranienburg und erklärte, dass er einen verletzten 27-Jährigen in seinem Fahrzeug transportiere. Dieser benötige dringend Rettungskräfte. Der 27-jährige Berliner hatte der Polizei zufolge schwere Verletzungen und starb später im Krankenhaus.