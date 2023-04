Schwester von „Problembär“ Bruno tötete Jogger Bereits im Sommer 2020 hatte das Bärenweibchen zwei Menschen angegriffen. Vor rund einer Woche fiel ein Jogger der Tier zum Opfer. Fieberhaft wird nach JJ4 g... dpa

HANDOUT - Polizeibeamte durchkämmen einen abgesperrten Bereich. -/Provinzregierung Trentino/dpa

Caldes -Die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen „Problembären“ Bruno hat vor einer Woche den Jogger in der norditalienischen Provinz Trentino getötet. Nach einem DNA-Abgleich stehe nun fest, dass das bereits öfter auffällige Bärenweibchen JJ4 den 26-jährigen Trentiner bei einer Jogging-Tour in den Wäldern der Gegend attackiert und getötet habe, teilte die Staatsanwaltschaft von Trient mit. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.