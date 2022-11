Schwiegersohn schwer verletzt: 56-Jähriger vor Gericht Weil er seinen Schwiegersohn mit einem Messer schwer verletzt haben soll, steht ein 56-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf versucht... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Weil er seinen Schwiegersohn mit einem Messer schwer verletzt haben soll, steht ein 56-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Bei dem mutmaßlichen Angriff im März dieses Jahres in einer Wohnung im Stadtteil Gesundbrunnen habe das damals 38-jährige Opfer unter anderem einen Stich in den Hals erlitten. Der Angeklagte schwieg zu Prozessbeginn am Donnerstag zunächst.