Schwierige Ausgangslage: Fragen und Antworten vor dem WM-Spiel gegen Spanien

Der Druck ist riesig: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM in Katar im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien punkten, um ein frühes Ausscheiden zu vermeiden.

Wie ist die Ausgangslage?

Schlecht. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dem Fehlstart gegen Japan (1:2) mächtig unter Druck. Sollte die DFB-Auswahl am Sonntag gegen Spanien (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor verlieren, wäre sie zum zweiten Mal in Folge in einer WM-Vorrunde gescheitert – sofern Japan zuvor gegen Costa Rica punktet. „Die K.o.-Runde hat für uns schon früher begonnen“, sagte Thomas Müller.

Was sagt der Bundestrainer?

Hansi Flick gibt sich vor dem wichtigsten Spieler seiner Zeit als Bundestrainer optimistisch. „Wir haben nicht die besten Voraussetzungen, aber die Qualität, das Spiel zu gewinnen“, sagte Flick vor der Begegnung mit dem Weltmeister von 2010.

Wird es Änderungen in der Startaufstellung geben?

Ja. Nach seinem schwachen Auftritt als Rechtsverteidiger gegen Japan wird Niklas Süle entweder nach innen rücken oder auf der Bank Platz nehmen. Thilo Kehrer könnte die Position übernehmen. Flick schloss auch eine Rückversetzung von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich nicht aus. Denkbar sind Änderungen in der deutschen Offensive oder ein Dreiermittelfeld mit Kimmich, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka. „Es gibt mehrere Positionen, wo ich die ein oder andere Option sehe“, sagte Flick.

Sind alle Spieler fit?

Es sieht danach aus. Leroy Sane steht nach überstandenen Knieproblemen, wegen denen er das Japan-Spiel verpasst hatte, zumindest im Kader. Der Offensivspieler soll zumindest für einen Teil-Einsatz bereit sein.

Was passiert bis zum Anpfiff?

Das obligatorische Anschwitzen steht auf dem Plan. Zudem kündigte Flick noch einmal intensive Einzelgespräche mit seinen Stars an. „Ich stimme die Mannschaft auf den Gegner ein“, versicherte der 57-Jährige. Danach steht die Busfahrt aus dem Teamquartier im Norden von Katar zum Stadion an, die eine gute Dreiviertelstunde dauern dürfte.

Muss das DFB-Team vor Spanien Angst haben?

Respekt ja, aber keine Angst - auch wenn die Iberer mit dem 7:0 gegen Außenseiter Costa Rica furios ins Turnier gestartet sind. Herzstück der Spanier ist der 34 Jahre alte Sergio Busquets. Gavi (18) und Pedri (20) sind die Shootingstars im Mittelfeld. Als Mutmacher dienen die beiden Siege von Bayern München in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Barcelona (2:0, 3:0), dem Klub von Busquets, Gavi und Pedri. Aber: Nur eines der fünf Tore erzielte ein deutscher Nationalspieler - Sane.

Wie ist die jüngere Bilanz gegen Spanien?

Die „rote Furie“ ist für die DFB-Elf zur furchteinflößenden „schwarzen Bestie“ geworden. Der letzte Pflichtspielsieg gegen Spanien gelang vor 34 (!) Jahren, das demütigende 0:6 im November 2020 in der Nations League hätte Joachim Löw beinahe den Job gekostet.

Warum ist das Spiel für Manuel Neuer ein besonderes?

Der 36-Jährige wird einer von drei WM-Rekordtorhütern. Neuer schließt mit seinem 18. Einsatz zu Sepp Maier und dem Brasilianer Claudio Taffarel auf.