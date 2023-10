Schwules Paar im Kreuzberger Waldeckpark mit Steinen beworfen

Ein homosexuelles Paar soll am Dienstagnachmittag in Berlin-Kreuzberg belästigt und angegriffen worden sein. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten die beiden Männer im Alter von 40 und 48 Jahren die Polizei in den Waldeckpark.

Drei unbekannte Jugendliche, die zunächst in der Nähe der beiden Männer aufhielten, sollen das Paar im Waldeclprak angesprochen und dabei aggressiv gewirkt haben. Daraufhin wollten die beiden Männer den Ort offenbar verlassen. Die Jugendlichen sollen sie dabei aus kurzer Distanz mit Kieselsteinen beworfen und am Körper und im Gesicht getroffen haben.

Die beiden Männer zogen sich zwar keine körperlichen Verletzungen zu, gaben jedoch an, stark verängstigt und schockiert gewesen zu sein. Die Jugendlichen sollen geflüchtet und in die Buslinie M29 in Richtung Hermannplatz gestiegen sein. Der Staatsschutz führt die weiteren Ermittlungen.